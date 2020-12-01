РИАМО - 1 дек. За минувшие сутки в столице зафиксировали 6524 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии в Москве выявили 612 248 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

За последние сутки в Москве скончались 76 человек, а 6225 пациентов вылечились от коронавируса после прохождения соответствующего лечения.

В России за сутки выявили 26 402 новых случая заражения. За этот же период в стране скончались 569 человек, вылечились - 24 763 пациента.

В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения — старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перевели на удаленку, а люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

Столичные власти дополнительно направят более 960 миллионов рублей на мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление ранее подписал мэр города Сергей Собянин.

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Текстовая трансляция

1 ДЕКАБРЯ

- Пульмонолог предостерег людей, переболевших коронавирусом, от курения. Для восстановления легких он посоветовал заниматься спортом и вести правильный образ жизни. ​​

Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному. В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года

- За последние сутки в Москве госпитализировано 1376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на искусственной вентиляции легких находится 431 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 402 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 104 больных. В Москве - 6 524.

- Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии медики вылечили от инфекции 458 409 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 8978 Covid-пациентов.