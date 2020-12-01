РИАМО - 1 дек. В Москве может появиться табличка в память о президенте Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирине Антоновой, такое предложение в случае его поступления готова рассмотреть Московская городская дума, сообщил РИАМО председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям столичного парламента Евгений Герасимов.

Антонова скончалась в возрасте 98 лет.

«Она, естественно, достойна памятной таблички, она внесла большой вклад в нашу культуру. Но нужно понимать, где это можно сделать, потому что на объектах культурного наследия, как музей имени Пушкина, памятных табличек не делают. Я уверен, что такое предложение поступит, мы его поддержим, но надо понимать, где ее сделать», - сказал Герасимов.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Возглавляла Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея.

Из-за высокой репутации Антоновой в музейном сообществе учреждение смогло представить у себя уникальные шедевры мировой живописи из крупнейших художественных собраний, которые чрезвычайно редко выдаются за рубеж.

Антонова была награждена орденами Трудового Красного знамени, Октябрьской революции, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени (полный кавалер ордена). ​