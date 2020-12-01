РИАМО - 1 дек. В первую зимнюю ночь в Подмосковье и столице прошел снег, в Москве выпало до 3 сантиметров снега, а на западе области сформировался снежный покров высотой до 8 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

В ночь на 1 декабря через Московский регион проходил холодный атмосферный фронт, местами шел мокрый снег, или наблюдалась слабая морось. После 12 часов ночи температура воздуха стала отрицательной. К утру образовался снежный покров.

«На ВДНХ и Балчуге высота его составила 2 сантиметра, в Тушине - 1 сантиметр. На территории новой Москвы снега местами выпало до 3 сантиметров», — говорится в сообщении.

В Волоколамске и Можайске снежный покров достиг 8 сантиметров, в Клину – 5 сантиметров, в Новом Иерусалиме – 3 сантиметров.