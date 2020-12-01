РИАМО - 1 дек. Прошедшая осень в столице оказалась самой теплой с 1879 года, то есть за всю историю метеорологических наблюдений, сообщается на сайте «Метеовести».

Средняя температура за три осенних месяца составила плюс 8,4 градуса. Между тем осадков осенью 2020 года было меньше нормы – выпало 170 миллиметров, или 93% нормы сезона.

«Минувший ноябрь (средняя температура плюс 2,3 градуса) в Москве стал на 3,2 градуса выше многолетней нормы, а осадков выпало 50 миллилитров, или 86% от положенного за весь месяц», - говорится в сообщении.

По теплоте ноябрь 2020 года разделил с 2008 годом 4-е место за последние 72 года, то есть с 1948 года, когда и начались наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ.