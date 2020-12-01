РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 дек. Ученики детской школы искусств имени В.К. Андреева в подмосковных Котельниках заняли призовые места на международном конкурсе «Осеннее Сварожье», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Международный конкурс-фестиваль «Осеннее Сварожье» проходил в онлайн-формате под руководством организаторов благотворительного фонда поддержки и сопровождения одаренных детей «Ингениум».

«Диплом первой степени в номинации «Инструментальный жанр-фортепиано» под руководством преподавателя Галины Селютиной получила ученица 5 класса ДШИ имени В.К. Андреева Елизавета Железнова», - говорится в сообщении.

Диплом первой степени в номинации «Инструментальный жанр-гитара» получил ученик 3 класса ДШИ имени В.К. Андреева Дениз Тогай, его преподаватель - Евгений Климов.

«Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов в творчестве», - заключается в сообщении.