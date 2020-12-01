РИАМО - 1 дек. Московское областное УФАС России внесло сведения в отношении ООО «Прометей» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Согласно представленным сведениям, прокуратура заключила с обществом контракт на проектирование охранно-пожарной сигнализации систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем охранного телевидения и контроля доступа в Дмитровской и Шатурской городских прокуратурах», - говорится в сообщении.

Из-за нарушения условий исполнения контракта контракт был расторгнут в одностороннем порядке прокуратурой региона. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

Компания не смогла представить документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

По итогам рассмотрения дела Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Прометей» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.