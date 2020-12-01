РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Во вторник КДЦ «Союз» приглашает жителей на онлайн-мероприятия, для горожан проведут мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 15:00 состоится мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. В 18:00 покажут интерактивную программу», - говорится в сообщении.

Жители могут присоединиться к мероприятиям в социальной сети Instagram https://www.instagram.com/kdc_soyuz/.