РИАМО - 1 дек. В ноябре более 4,3 тысячи подмосковных родителей записались через Школьный портал на участие в проекте по оценке качества питания в рамках проекта «Родительский контроль», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В рамках «Родительского контроля» они проверили работу школьных столовых и качество еды более чем в 650 образовательных организациях», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Теперь на Школьном портале можно не только записаться на проверку, но и оставить отзыв по ее итогам.

«Мы уже получили обратную связь по итогам почти 1,6 тысячи проверок. Причем 98% всех отзывов – положительные», — подчеркнула Каклюгина.

Она добавила, что замечания были в единичных случаях. При обнаружении недочетов министерство может оперативно реагировать. Министр отметила, что в ведомство почти не получает информацию о серьезных нарушениях. Те школы, в которых выявили проблемы, поставлены на дополнительный контроль.

Губернаторский проект «Родительский контроль» запущен в регионе в этом году, благодаря его работе родители школьников могут прийти в образовательное учреждение и попробовать еду, которой кормят их детей.