РИАМО - 1 дек. В столице к Новому году могут образоваться сугробы высотой 8-13 сантиметров, при этом норма составляет 15-20 сантиметров, сообщается на сайте «Метеовести».

Синоптики прогнозируют, что в последней декаде декабря ожидаются устойчивые минусовые температуры.

«Столбики термометров в среднем в ночные часы будут колебаться от минус 6 до минус 11 градусов, днем — минус 1 - минус 6 градусов. Не обойдется без зарядов снега, и есть шансы на то, что к Новому году снежный покров сохранится и может составить 8-13 сантиметров», - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что первый месяц следующего года будет теплым. Средняя температура на 4-5 градусов превысит норму, осадков выпадет на 20% больше обычного. Высота снежного покрова достигнет как минимум 15-20 сантиметров.

Также температура выше нормы ожидается и в конце февраля. Сугробы превысят 20-25 сантиметров.