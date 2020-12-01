РИАМО - 1 дек. Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Транссервис» на действия комиссии по осуществлению закупок муниципального бюджетного учреждения «ДорСервис», муниципального казенного учреждения Ленинского городского округа Московской области «Центр торгов» при определении поставщика, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Организацию для поставки противогололедных материалов определяли путем проведении электронного аукциона. В ООО «Транссервис» заявили о неправомерном отказе в допуске к участию в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Транссервис» обоснованной», - говорится в сообщении.

Учреждениям выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.