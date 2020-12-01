РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Основную дату написания итогового сочинения выпускниками подмосковного Подольска перенесли на 5 апреля 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Совместным приказом министерства просвещения России и Рособрнадзора утверждено новое расписание проведения итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году. Приказом установлен основной срок проведения итогового сочинения (изложения) – 5 апреля 2021 года, а также в дополнительные сроки – 21 апреля и 5 мая 2021 года», - говорится в сообщении.

Написать сочинение в дополнительные сроки смогут выпускники, получившие за него «незачет» либо пропустившие его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально.

«Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации», — заключается в материале.