РИАМО - 30 ноя. Закупки на услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных учреждениях общего образования Подмосковья опубликованы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликовано 538 закупок на организацию бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Публикация извещений о проведении конкурсов с ограниченным участием в электронной форме была произведена в Единой информационной системе в сфере закупок. Это произошло в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина.

Услуги будут оказываться до конца 2021 года в рамках муниципальных программ «Образование». Финансирование будет производиться за счет бюджетных средств муниципальных образований, а также бюджета Подмосковья.