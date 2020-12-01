РИАМО – 1 дек. Глав регионов России попросили сделать 31 декабря выходным днем, с такой инициативой выступил член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что эту идею одобряют порядка 85% граждан России.
«Ранее Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект ЛДПР, который предлагал сделать 31 декабря выходным», - говорится в сообщении.
В этом году новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января.
Хотим узнать ваше мнение
Нужно ли сделать 31 декабря выходным днем?
Да, время на подготовку к Новому году не помешает
31%
Пусть решает работодатель
31%
Нет, перед длинными праздниками много работы
31%
Мне все равноРезультаты
31%
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии