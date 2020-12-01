РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. Жители подмосковного Красногорска смогут проверить свои знания о доступной среде в ходе тотального теста в День инвалидов, 3 декабря, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения Минсоцразвития Московской области.

Общероссийская онлайн-акция по добровольному тестированию граждан на тему доступной среды и инклюзивного общения направлена на повышение уровня осведомленности граждан о существующих проблемах и потребностях людей с инвалидностью. Она проводится в Международный день инвалидов – 3 декабря.

«Мы приглашаем всех жителей горокруга Красногорск принять участие в тотальном диктанте на тему доступной среды и инклюзивного общения, чтобы напомнить обществу о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья», - сказала начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон.

Она отметила, что в городском округе Красногорск осуществляют свою деятельность общественные организации, созданные инвалидами. Они объединяют самых активных людей.

«Мероприятия, проводимые в общественных организациях инвалидов нашего округа, помогают выявить неординарные способности, скрытые таланты и возможности. Все общества инвалидов, созданные на территории нашего округа, работают по законам добра и милосердия, вникая в дела и заботы членов организаций. Хотелось бы искренне поблагодарить их за это», - подчеркнула Гордон.

Тотальный тест «Доступная среда» состоится 3 декабря. Для школьников он стартует в 8:30, для взрослых – в 10:00. Необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Там же размещены материалы, которые помогут подготовиться к тесту.