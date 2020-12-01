РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 дек. В городе Котельники объявили электронный аукцион на благоустройство пешеходной зоны в микрорайоне Силикат, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

«Опубликована закупка на благоустройство пешеходной зоны в городе Котельники», - сказала Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Пешеходная зона в микрорайоне Силикат».

Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Котельники. Завершить благоустройство планируется в 2021 году.