РИАМО - 1 дек. Анонимное сообщение о минировании здания Клинской городской больницы оказалось ложным, спасатели провели обследование и не обнаружили взрывных устройств, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Звонок от неизвестного о минировании здания, находящегося по адресу: городской округ Клин, улица Победы, дом 2А, поступил в дежурную службу ОВД по Клину 30 ноября в 14:15. Информация о минировании не подтвердилась.

«В 15:53 - обследование помещений завершено, вызов ложный. Эвакуация не проводилась», - говорится в сообщении.

От МЧС к проверке здания привлекалось семь человек и две единицы техники.