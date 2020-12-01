РИАМО - 1 дек. Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемых в серии краж автомобилей на сумму около 5 миллионов рублей, ими оказались двое местных жителей в возрасте 23 и 34 лет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, в вечернее время похитили автомобиль иностранного производства, припаркованный на стоянке одного из торговых центров в поселке Ржавки (городской округ Солнечногорск - ред.)», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были установлены. При поддержке Росгвардии в Дмитровском округе их задержали в гараже-отстойнике. Там же была обнаружена ранее похищенная иномарка.

Правоохранители полагают, что злоумышленники могут быть причастны к совершению еще одного аналогичного преступления на территории городского округа. Общая сумма ущерба от двух преступлений составила около 5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.