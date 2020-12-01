РИАМО – 1 дек. Ушла из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР, президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, сообщает РИА Новости.

«Ирина Александровна скончалась», - сказал представитель пресс-службы музея.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Возглавляла Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея.​

Именно под ее руководством разработали программу в честь 100-летия музея. Антонова руководила деятельностью культурного учреждения по магистральным направлениям, включая проектирование и капитальное строительство, издательскую и выставочную программу, информационное обеспечение музейной деятельности.

Кроме того, именно из-за высокой репутации Антоновой в музейном сообществе учреждение смогло представить у себя уникальные шедевры мировой живописи из крупнейших художественных собраний, которые чрезвычайно редко выдаются за рубеж. Это «Антея» Пармиджанино (Музей Каподимонте, Неаполь, 2007), «Святое семейство» Мантеньи (Государственные собрания Дрездена, 2009), «Портрет неизвестного с серыми глазами» Тициана (Галерея Палатина, Флоренция, 2008), «Дама с единорогом» Рафаэля (Галерея Боргезе, Рим, 2011), картины Караваджо из собраний Италии и Ватикана (2011), произведения прерафаэлитов из музеев и частных коллекций Великобритании и США (2013), шедевры Тициана из музейных собраний восьми городов Италии (2013).

Она была не только музейным, но и общественным деятелем. С 1992 года Антонова являлась почетным членом Международного совета музеев, академиком Российской академии образования, Российской академии художеств, почетным доктором Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), заслуженным деятелем искусств РСФСР.

Антонова награждена орденами Трудового Красного знамени, Октябрьской революции, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени (полный кавалер ордена). ​