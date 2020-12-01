РИАМО - 1 дек. В Московской области за первое полугодие 2020 года дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт оформили более 66 тысяч пенсионеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.
В Подмосковье одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники квартир могут получить компенсацию на оплату взноса за капремонт. Ее размер рассчитывается, исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса.
Граждане старше 70 лет и семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают компенсацию в 50%. Эти же категории граждан, достигшие 80 лет, могут получить полную компенсацию взносов на капитальный ремонт.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии