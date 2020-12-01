РИАМО - 1 дек. В Московской области за первое полугодие 2020 года дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт оформили более 66 тысяч пенсионеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

В Подмосковье одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники квартир могут получить компенсацию на оплату взноса за капремонт. Ее размер рассчитывается, исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса.

«Для одиноко проживающих граждан стандарт нормативной площади жилого помещения установлен в размере 42 квадратных метра, но не более занимаемой жилищной площади, семьи из двух человек – 21 квадратный метр на человека, семьи из трех и более человек – по 18 квадратных метров на человека», – отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Граждане старше 70 лет и семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают компенсацию в 50%. Эти же категории граждан, достигшие 80 лет, могут получить полную компенсацию взносов на капитальный ремонт.

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