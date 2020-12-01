РИАМО - 1 дек. В 2020 году по программе реновации жилищного фонда в столице расселено 42 дома, всего с начала действия программы расселено уже 65 домов, 78 введено в эксплуатацию, многие из них уже переданы под заселение, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, на сегодняшний день в столице строится и проектируется еще 266 домов.

«Активное строительство жилья по программе позволит начать в следующем году переселение около 29 тысяч человек», — сказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Девять расселенных зданий уже полностью демонтированы с применением современной технологии умного сноса. Она позволяет поэтапный разбор здания. После этого оставшиеся строительные материалы, в том числе бетонные конструкции или стекло остаются пригодными для дальнейшего использования в строительстве.