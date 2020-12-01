РИАМО - 1 дек. За последние сутки столичные врачи вылечили 6225 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщает столичный оперштаб.
За все время пандемии медики вылечили от инфекции 458 409 пациентов.
«Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации», - говорится в сообщении.
Вылечившиеся могут стать донорами плазмы. Их возраст должен быть от 18 до 55 лет. У доноров не должно быть хронических заболеваний.
Еще выздоровевшие могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от коронавируса дома.
По последним данным, с начала пандемии в столице выявили свыше 605 тысяч случаев заражения, за все время в мегаполисе умерли 8978 Covid-пациентов.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
1 ДЕКАБРЯ
- Пульмонолог предостерег людей, переболевших коронавирусом, от курения. Для восстановления легких он посоветовал заниматься спортом и вести правильный образ жизни.
- За последние сутки в Москве госпитализировано 1376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на искусственной вентиляции легких находится 431 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 26 402 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 104 больных. В Москве - 6 524.
- Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии медики вылечили от инфекции 458 409 пациентов.
- За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 8978 Covid-пациентов.
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