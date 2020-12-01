РИАМО - 1 дек. Столичное управление Госавтоинспекции назвало самые частые нарушения ПДД в Москве, самым распространенным оказалось превышение скорости от 20 до 40 километров час (свыше 12 миллионов постановлений), передает Федеральное агентство новостей.

Всего за девять месяцев этого года в столице зафиксировали 22,5 миллиона административных правонарушений.

«На втором месте - 5 537 006 выписанных постановлений - за несоблюдение требований знаков или разметки», - говорится в сообщении.

Также в тройку лидеров по числу нарушений в Москве вошло нарушение правил расположения авто на проезжей части без выезда на сторону встречного движения, движение по обочине, пересечение колонны — более 1 миллиона эпизодов.

Также в семерку вошли движение или остановка на выделенке для общественного транспорта (свыше 894 тысяч), поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки (более 314 тысяч), неостановка перед стоп-линией (свыше 167 тысяч) и непропуск пешеходов (более 130 тысяч).​