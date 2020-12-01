РИАМО - 1 дек. Прием заявок на соискание ежегодной премии губернатора Московской области «Медиана» в сферах средств массовой информации, интернет-блогов и социальных сетей стартует 1 декабря.

Премия «Медиана» учреждена в 2020 году для поддержки талантливых авторов, освещающих жизнь региона. К рассмотрению принимаются посвященные актуальным для Подмосковья темам печатные материалы, статьи в интернет-изданиях, посты в блогах, теле- и радиосюжеты, видеоролики, фотоработы и мультимедийные проекты. Отдельная номинация предусмотрена для муниципальных пресс-служб – им для участия нужно предоставить эссе и презентации.

Статьи, ролики и другие материалы, участвующие в конкурсе, могут быть посвящены социальным или экономическим вопросам, культурному аспекту жизни региона, его историческому наследию. Более узких ограничений по тематике не предусмотрено – главное, чтобы это был качественный материал о Московской области, яркий и достоверный. Работы конкурсантов должны быть опубликованы (или размещены в интернете) в период с 1 января по 30 ноября 2020 года.

После рассмотрения всех работ экспертным советом 15 лучших участников наградят денежными призами в размере 200 тысяч рублей каждый. В отдельной номинации для пресс-служб региона денежный приз не предусмотрен.

Подать заявку на участие в конкурсе может руководитель редакции СМИ или автор материала самостоятельно. Один заявитель может подать только одну работу. Работы конкурсантов принимаются на странице премии на портале правительства Московской области: http://mosreg.ru/mediana. Там же можно посмотреть требования к форматам материалов, скачать формы необходимых документов и узнать всю информацию о премии подробно.

Заявку на участие в конкурсе 2020 года можно подать до 15 января 2021 года.