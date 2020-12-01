РИАМО - 1 дек. Некоммерческие организации столицы подготовили программу мероприятий для горожан, с 30 ноября по 6 декабря желающие могут сформировать привычку заниматься спортом и проверить свои навыки общения с инвалидами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москвичи, которые хотят поддерживать спортивную форму, соблюдая домашний режим, могут принять участие в благотворительной онлайн-акции «Добрая зарядка». Каждый, кто сделает пожертвование, получит доступ к фитнес-порталу на 21 день. Средства, собранные в результате акции «Добрая зарядка», будут направлены на помощь подопечным фонда «Найди семью», - говорится в сообщении.

Кроме того, москвичи могут поучаствовать в онлайн-квизах. Участники должны будут выбрать одну из трех тем, в каждой из которой их ждет 20 заданий. Выполнять задания можно как в одиночку, так и в команде с друзьями. Всем участникам вышлют электронные дипломы, а победителей ждут призы.

Онлайн-тест «Доступная среда» пройдет 3 декабря в Международный день инвалидов. В ходе тестирования участники узнают, как правильно вести себя с людьми с инвалидностью, получат практические навыки по оказанию помощи в разных ситуациях.