РИАМО - 1 дек. В жилом доме, расположенном по адресу: городской округ Серебряные Пруды, улица Восточная, дом 6, произошел пожар, погибло два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило во вторник в 01:56.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение жилого дома по всей площади», - говорится в сообщении.

В 02:14 специалисты провели работы по локализации пожара на площади 48 квадратных метров. В 02:26 были проведены работы по ликвидации открытого горения.

В результате пожара погибло два человека.