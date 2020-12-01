РИАМО – 1 дек. В декабре в России вступают в силу законы, которые призваны упростить жизнь Россиян с помощью электронных технологий, пишет во вторник газета «Известия».

В частности, с 1 декабря льготники в России будут получать сообщения о положенных социальных услугах и выплатах. Чтобы ими воспользоваться, нужно подать заявление.

«До сих пор, однако, информация о них заранее не предоставлялась — выяснить, какие для них есть возможности, люди должны были самостоятельно. В результате часто многие просто не знали о некоторых из положенных им социальных услуг — это в том числе касается пенсионеров, инвалидов и родителей детей-инвалидов», - отмечается в материале.

Кроме того, с 14 декабря меняются правила оформления больничных листов. Теперь можно оформить единый электронный больничный лист даже в случае, если больной работает не в одной компании.

Также, если оформляется больничный лист на нескольких детей, можно будет оформить один общий лист на всех или несколько — на каждого по отдельности. Причем выдавать листы нетрудоспособности будут при закрытии, например, детского сада на карантин из-за коронавируса.

Еще с 23 декабря в России вступит в силу закон «о цифровом нотариате», который приняли зимой прошлого года. Этот документ упрощает процедуру взаимодействия с нотариусами для частных лиц и бизнеса, переведя часть услуг в электронный формат.

А 29 декабря начнут действовать новые требования к оборудованию и лицензированию производства фармацевтической субстанции этилового спирта.​