РИАМО – 1 дек. В декабре в России вступают в силу законы, которые призваны упростить жизнь Россиян с помощью электронных технологий, пишет во вторник газета «Известия».
В частности, с 1 декабря льготники в России будут получать сообщения о положенных социальных услугах и выплатах. Чтобы ими воспользоваться, нужно подать заявление.
Кроме того, с 14 декабря меняются правила оформления больничных листов. Теперь можно оформить единый электронный больничный лист даже в случае, если больной работает не в одной компании.
Также, если оформляется больничный лист на нескольких детей, можно будет оформить один общий лист на всех или несколько — на каждого по отдельности. Причем выдавать листы нетрудоспособности будут при закрытии, например, детского сада на карантин из-за коронавируса.
Еще с 23 декабря в России вступит в силу закон «о цифровом нотариате», который приняли зимой прошлого года. Этот документ упрощает процедуру взаимодействия с нотариусами для частных лиц и бизнеса, переведя часть услуг в электронный формат.
А 29 декабря начнут действовать новые требования к оборудованию и лицензированию производства фармацевтической субстанции этилового спирта.
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