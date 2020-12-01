РИАМО - 1 дек. За последние пять месяцев на столичном портале поставщиков зарегистрировались более 1,7 тысячи самозанятых граждан, они могут участвовать в торгах наравне с представителями малого и среднего бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На портале всего зарегистрированы свыше 200 тысяч поставщиков. Большинство из них — это представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели.

«Теперь наравне с ними в госзакупках могут участвовать и самозанятые. За пять месяцев самозанятые заключили около 400 контрактов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Чаще всего предприниматели из категории самозанятых предлагают инвентарь, программное обеспечение, продукты питания, упаковочные материалы. Также государственные заказчики пользуются услугами официально зарегистрированных фотографов, организаторов мероприятий, бухгалтеров, перевозчиков и арендодателей недвижимости.