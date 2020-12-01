РИАМО - 1 дек. В деревне Кузнецы городского округа Павловский Посад был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны, находка не представляет опасности и будет утилизирована, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 11:13 10 ноября поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте выставлена охрана силами ОМВД городского округа Павловский Посад.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны РФ на этот вторник.