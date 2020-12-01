РИАМО - 1 дек. Информация о минировании здания аэропорта Домодедово поступила от анонимного источника, эвакуация не проводилась, вызов оказался ложным, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Звонок от неизвестного об угрозе взрыва в службу-112 поступил вечером 30 ноября.

«Кинологами проводилось обследование помещений, проверялись автостоянки, усилен досмотр багажа и режим контроля на входе в аэровокзал», - говорится в сообщении.

В 01:00 специалисты завершили обследование территории объекта, взрывоопасных веществ и предметов обнаружено не было.