РИАМО - 1 дек. Несмотря на пандемию коронавируса, 73% участников проекта «Московское долголетие» продолжают занятия, участниками онлайн-занятий проекта стали уже более 65 тысяч человек, при этом 73% из них выбирают по три онлайн-занятия, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В настоящий момент уже более 65 тысяч человек присоединились к онлайн-занятиям проекта, и эта цифра постоянно растет. Наши участники быстро адаптировались к новым условиям и продолжают вести активный образ жизни, даже находясь дома, используя новые технологии и современные способы коммуникации», — сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Самыми популярными занятиями стали изучение иностранных языков и информационных технологий, рисование и гимнастика. К Новому году проект подготовил специальные занятия. Например, участники смогут принять участие в акции «Поделись теплом», в рамках которой они будут вязать теплые вещи для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Также 24 декабря для участников проекта пройдет онлайн-вечеринка, около 100 человек смогут подключиться к ней с помощью Zoom, остальным будет дана возможность увидеть праздник в рамках трансляции на YouTube-канале проекта.