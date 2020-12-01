РИАМО - 1 дек. Жителям столицы нужно быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сохранятся до 11:00 вторника, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Еще ночью, начиная с западных и северных районов столицы, местами ожидался снег и мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололедица.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», - говорится в сообщении.

Также автомобилистов призвали не совершать резких маневров и не парковать машины под деревьями.

Пешеходам также стоит обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Важно также обозначить себя светоотражающими элементами на одежде, быть крайне внимательными.

Также москвичей попросили не оставлять детей без присмотра.