РИАМО - 1 дек. До 11:00 утра вторника в Подмосковье будет действовать экстренное предупреждение из-за выпадения снега, мокрого снега, а также гололедицы, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«До 11 часов утра 1 декабря начиная с западных и северных районов Московской области, местами ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица», - говорится в сообщении.

При мокром снеге следует соблюдать осторожность при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

Водителям по возможности лучше воздержаться от поездок на личном автотранспорте или быть предельно внимательными при дорожном движении.

Пешеходам нужно соблюдать повышенную осторожность при переходе через дороги.