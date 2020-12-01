РИАМО – 1 дек. Стоимость аренды загородного дома на новогодние праздники в Московской области может варьироваться, в среднем она составляет около 150-180 тысяч рублей, в дачных кооперативах есть предложения и за 500-900 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦИАН.

«Разброс цен на новогоднюю аренду традиционно очень велик. Есть предложения и за 25-30 тысяч рублей. «В среднем» в данном случае очень размытый термин, но рассчитывать нужно на 150-180 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в дачных кооперативах есть предложения и за 500-900 тысяч рублей в специально оборудованных коттеджах.

Ранее представитель пресс-службы ЦИАН сообщал, что число просмотров объявлений об аренде загородных домов в Подмосковье на новогодние праздники выросло на 60% по сравнению с 2019 годом. Кроме того, в текущем году больше комплексных предложений по аренде на все каникулы - до 10 января.

В Подмосковье зимой будут работать катки, лыжные трассы, появятся маршруты для поездок на квадроциклах. Города региона уже начали украшать к новогодним праздникам.

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