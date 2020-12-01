РИАМО - 1 дек. За последние сутки в Москве скончались 76 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает столичный оперштаб.

Таким образом, за все время пандемии в мегаполисе умерли 8978 Covid-пациентов.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

По последним данным, с начала пандемии в столице выявили 605 724 случая заражения, при этом 452 184 человека выздоровели.

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1 ДЕКАБРЯ

- За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 8978 Covid-пациентов.