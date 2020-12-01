РИАМО - 1 дек. В первый день зимы на территории Москвы и Московской области температура воздуха будет от минус 4 до плюс 1 градуса, возможно выпадение снега, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 1 - плюс 1 градус, по области - минус 4 - плюс 1 градус», - говорится в сообщении.

Юго-восточyый ветер будет дуть со скоростью до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 759 миллиметров ртутного столба. А влажность воздуха составит около 85%.

По словам метеорологов, Московский регион во вторник будет на периферии антициклона.