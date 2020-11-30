РИАМО - 30 ноя. В столице в следующем году планируют привести в порядок еще девять городских прудов, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в городе привели в порядок порядка 300 водоемов за последние годы, 51 из них капитально отремонтировали. Самыми заметными проектами благоустройства стали Борисовские пруды, а также пруды в Черкизове и Бутове.

«С каким удовольствием жители районов там сейчас отдыхают летом, гуляют, <…> рыбаки сидят с удочками на берегу. <…> В 2021 году приведем в порядок еще девять прудов», — сказал Бирюков в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

Он напомнил, что в 2020 году часть средств, предназначенных на благоустройство города, пришлось направить на борьбу с пандемией коронавируса. Он поблагодарил москвичей за понимание.