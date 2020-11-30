РИАМО - 30 ноя. Мособлдума работает над законопроектом о правовом статусе наукоградов, всего на территории Московской области находится восемь наукоградов, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.
Комитет Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике провел круглый стол, в ходе которого обсудил законопроект, которым предлагается внести изменения в закон «О научно-технической политике органов государственной власти Московской области». В 2018 году Мособлдума направила в Госдуму закинициативу, которой предлагается уточнить регулирование статуса наукоградов.
Он добавил, что сегодня ни одним правовым актом статус наукограда не зафиксирован. Существует только федеральный закон, который говорит о том, что наукограды есть.
«Поэтому мы и вышли с инициативой, чтобы отразить это как в федеральном, так и областном законодательстве. Однако наши предложения не были приняты. Таким образом, мы приняли решение внести изменения в закон «О научно-технической политике органов государственной власти Московской области», определив статус наукограда», — отметил Крымов.
Так, проектом закона предполагается, что за органами госвласти будут закреплены полномочия по согласованию стратегий социально-экономического развития наукоградов; мониторингу мероприятий по реализации стратегий; обеспечению экспертизы проектов стратегий; разработке и реализации государственных программ Московской области по развитию научно-производственных комплексов и социальной инфраструктуры наукоградов.
Кроме этого, предполагается, что документ конкретизирует: создание условий для развития наукоградов; оказание государственной поддержки наукоградам; оказание финансовой поддержки субъектам научной, научно-технической, инновационной деятельности.
По итогам мероприятия законопроект был поддержан. Все предложения будут направлены в комитет Мособлдумы, после чего работа над документом будет продолжена.
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