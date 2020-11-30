РИАМО - 30 ноя. Мособлдума работает над законопроектом о правовом статусе наукоградов, всего на территории Московской области находится восемь наукоградов, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Комитет Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике провел круглый стол, в ходе которого обсудил законопроект, которым предлагается внести изменения в закон «О научно-технической политике органов государственной власти Московской области». В 2018 году Мособлдума направила в Госдуму закинициативу, которой предлагается уточнить регулирование статуса наукоградов.

«На территории Московской области находится восемь наукоградов из 14 по всей России. Когда мы попытались выделить наши наукограды из общей массы городских округов Московской области, то оказалось, что в федеральном законодательстве многие понятия просто не определены. Хотя федеральным законом отмечено, что субъекты имеют право принимать свои законы об особом статусе наукограда. Но по факту оказалось, что мы не можем этого сделать», — сказал председатель комитета Вячеслав Крымов.

Он добавил, что сегодня ни одним правовым актом статус наукограда не зафиксирован. Существует только федеральный закон, который говорит о том, что наукограды есть.

«Поэтому мы и вышли с инициативой, чтобы отразить это как в федеральном, так и областном законодательстве. Однако наши предложения не были приняты. Таким образом, мы приняли решение внести изменения в закон «О научно-технической политике органов государственной власти Московской области», определив статус наукограда», — отметил Крымов.

Так, проектом закона предполагается, что за органами госвласти будут закреплены полномочия по согласованию стратегий социально-экономического развития наукоградов; мониторингу мероприятий по реализации стратегий; обеспечению экспертизы проектов стратегий; разработке и реализации государственных программ Московской области по развитию научно-производственных комплексов и социальной инфраструктуры наукоградов.

Кроме этого, предполагается, что документ конкретизирует: создание условий для развития наукоградов; оказание государственной поддержки наукоградам; оказание финансовой поддержки субъектам научной, научно-технической, инновационной деятельности.

По итогам мероприятия законопроект был поддержан. Все предложения будут направлены в комитет Мособлдумы, после чего работа над документом будет продолжена.