РИАМО - 30 ноя. В Подмосковье с начала ноября специалисты Госадмтехнадзора выявили более 600 несанкционированных сбросов твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С 1 ноября инспекторами Госадмтехнадзора совместно с представителями ГИБДД и администраций муниципалитетов другими ведомствами проведены мероприятия в 55 муниципальных образованиях по 889 адресам.

«В ходе действий сотрудников надзорного органа было выявлено 606 фактов несанкционированного сброса отходов», — сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

По итогам мероприятий составлено 543 протокола, возбуждены административные дела. На месте устранено 354 нарушения. На штрафстоянку помещены 17 автомобилей.