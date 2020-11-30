РИАМО - 30 ноя. Год назад на МЦД-2 открылись сразу два новых городских вокзала — Волоколамская и Пенягино, за это время ими воспользовались более 4 миллионов пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

При этом 1,8 миллиона человек воспользовались станцией Пенягино и 2,5 миллиона — Волоколамской.

«Эти станции сделали поездки комфортнее для более 240 тысяч жителей районов Павшинская пойма, Красногорска и Митино, связав Москву и Подмосковье еще больше», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за счет Волоколамской на 45% вырос пассажиропоток и на одноименной станции метро. Пересадка занимает всего две минуты.