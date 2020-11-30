РИАМО - 30 ноя. На портале «Добродел» пройдет онлайн-опрос «О развитии конкуренции в Московской области», результаты которого учтут при разработке мер по содействию развитию конкуренции в Подмосковье в соответствии с потребностями предпринимателей и потребителей региона, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Одними из основополагающих принципов развития конкуренции являются: обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности на территории Российской Федерации для организаций всех форм собственности, увеличение доли организаций частной формы собственности в экономике», – говорится в сообщении.

Также одним из первоочередных критериев в оценке качества среды конкуренции в сферах экономики является мнение жителей Подмосковья. Для того, чтобы узнать мнение горожан, с 1 по 31 декабря 2020 года проводится опрос.

Принять участие в опросе можно по ссылке.