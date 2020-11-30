РИАМО - 30 ноя. Предварительная запись действует в большинстве отделений «Почты России» в столице, выбрать дату, а также время посещения представляется возможным на сайте организации или мобильном приложении, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

«В условиях современной жизни и карантинных ограничений для каждого из нас важны экономия времени и максимально быстрое получение услуг. Возможность заранее спланировать время посещения сегодня очень актуальна. Сама процедура предварительной записи удобна и понятна, ее оценили уже тысячи москвичей», — сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Сервис доступен в 450 отделениях Москвы. Так, в отделениях связи выделено одно или несколько окон для тех, кто пришел туда по записи. Номер такого окна отражается во время оформления заявки, а отмена записи или изменение времени происходит там же, где и оформление — на сайте или в приложении.

Развитие сервиса стартовало в апреле. Записаться на визит в отделение можно не менее чем за час до предполагаемое визита, обслуживание производится вне очереди.

Также пользование почтовыми услугами осуществляется дистанционно. Доставка мелких пакетов, посылок на дом, оформление подписки, вызов курьера, оплата коммунальных услуг, возможность вести юридически значимую переписку с государственными органами — все это доступном на официальном сайте почты по ссылке, а также в мобильном приложении.