РИАМО - 30 ноя. Детский музыкальный театр юного актера на улице Макаренко в столице планируют ввести в эксплуатацию до конца 2020 года, мансарда здания будет зеркально отражать нижнюю часть, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«На Архсовете ранее мы рассматривали целых три варианта надстройки, в итоге эксперты согласились, что наиболее интересно смотрится решение, в котором мансарда выглядит как перевернутое отражение нижней части здания. В итоге, мы имеем очень хорошую реализацию, и до конца 2020 года объект будет введен в эксплуатацию», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Светло-серый фасад театра гармонично вписался в историческую застройку улицы. Для реализации театра здание надстроили. Чтобы надстройка не выглядела инородно, было принято решение взять существующий фасад и перенести наверх.

По словам автора проекта реконструкции архитектора Георгия Трофимова, надстройку с первого взгляда сложно определить, несмотря на то, что авторы прибегли к нетривиальному приему.

Детский музыкальный театр юного актера был в аварийном состоянии. Чтобы спасти здание, специалисты проводят реконструкцию.