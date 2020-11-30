РИАМО - 30 ноя. Детский музыкальный театр юного актера на улице Макаренко в столице планируют ввести в эксплуатацию до конца 2020 года, мансарда здания будет зеркально отражать нижнюю часть, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.
Светло-серый фасад театра гармонично вписался в историческую застройку улицы. Для реализации театра здание надстроили. Чтобы надстройка не выглядела инородно, было принято решение взять существующий фасад и перенести наверх.
По словам автора проекта реконструкции архитектора Георгия Трофимова, надстройку с первого взгляда сложно определить, несмотря на то, что авторы прибегли к нетривиальному приему.
Детский музыкальный театр юного актера был в аварийном состоянии. Чтобы спасти здание, специалисты проводят реконструкцию.
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