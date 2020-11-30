РИАМО - 30 ноя. Следователи проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины поездом на Ленинградском направлении Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«Мужчина 1982 года рождения был травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва-Крюково при попытке перейти железнодорожные пути в районе станции Петровско-Разумовская», — говорится в сообщении.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

Следователи произвели осмотр места происшествия, подвижного состава, а также опросили очевидцев, членов локомотивной бригады.

Организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.