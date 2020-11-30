РИАМО - 30 ноя. В Москве отреставрируют знаменитый дом Чехова на Садовой-Кудринской улице, работы будут проводиться в отношении фасадов и интерьеров памятника архитектуры, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

Реставрацию здания, которое представляет собой памятник культурного наследия федерального значения, планируют провести до конца следующего года. В доме Чехов жил в 1886-1890 годах. В его стенах писатель создал пьесы «Предложение», «Медведь», «Иванов», а также рассказы «Скучная история», повесть «Степь» и другие.

«Согласованный Мосгорнаследием проект по сохранению этого объекта культурного наследия предполагает восстановление исторического облика памятника. Специалисты проведут работы по реставрации фасадов, в том числе карнизов и наличников», — сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что внутри дома отреставрируют поверхности стен, также по рисункам Чехова 1889 года будут воссозданы обои. В рамках проекта проведут реставрацию профилированных карнизов, восстановят печи на первом и втором этажах и белокаменную лестницу на второй этаж.

Во время работ реставраторы раскроют окно на восточном фасаде второго этажа, проведут замену водосточных труб, наполнения дверных и оконных проемов, отливов на окнах. Кровельное покрытие также будет приведено в порядок.