РИАМО - 30 ноя. Две компании уличили в загрязнении берегов реки Клязьмы, в отношении обеих организаций возбуждены дела об административных правонарушениях, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее с жалобой на нарушение в министерство и Межрайонную природоохранную прокуратуру обратился местный житель. Поскольку река входит в список природных объектов, подлежащих федеральному надзору, проверку сведений провели инспекторы Росприроднадзора.

«В ходе проверки факты подтвердились. В Минэкологии получена информация о том, что в нарушении уличены две компании, одна из которых ведет работы по сооружению насыпи для проезда вдоль берега Клязьмы. Вторая – собственник земельного участка вблизи реки, на котором тоже выявлены отвалы грунтов», - говорится в сообщении.

Минэкологии направило в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям информацию о незаконном размещении грунтов в водоохранной прибрежной полосе реки Клязьмы в черте Королева.

В отношении обеих компаний возбудили дела об административных правонарушениях по статье 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение». Штраф за подобные нарушения составляет от 150 до 300 тысяч рублей.

«У нас налажено тесное межведомственное взаимодействие с Росприроднадзором, поэтому подобные нарушения оперативно расследуются, а виновники привлекаются к ответственности. Это тем более актуально, что речь идет о Клязьме – объекте особого внимания министерства. В конце прошлого года мы получили положительное заключение по проекту расчистки реки от Пироговского водохранилища до границы с Владимирской областью», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он напомнил, что сейчас ведется активная подготовка к реализации проекта: ликвидируются незаконные водосбросы, расчищаются подходы к реке.

«Только в Мытищах в этом году затампонированы около 30 незаконных водосбросов в Клязьму. Поэтому ситуация на реке и вокруг нее продолжает оставаться на особом контроле», - подчеркнул Разин.