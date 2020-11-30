РИАМО - 30 ноя. По объемам экспорта молочной продукции и мороженого Подмосковье занимает первое место среди регионов РФ за девять месяцев 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Экспорт молочной продукции и мороженого <...> составил 59,4 тысячи тонн. Это на 12% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В этой части экспорта область лидирует среди регионов России», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Доля Московской области в общем российском экспорте молочной продукции и мороженого за 9 месяцев 2020 года составила 36%.

«В денежном выражении поставки увеличились более чем на 8%, с 79,3 миллиона долларов до 85,8 миллиона долларов», — отметил Воскресенский.