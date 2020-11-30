РИАМО - 30 ноя. В течение минувшей недели подмосковная Госжилинспекция обработала 8,7 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО), в 21 муниципальном образовании Подмосковья общее количество обращений снизилось, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

В пятерку муниципалитетов с наибольшими темпами снижения количества обращений вошли Шаховская (-80%), Рошаль (-75%), Молодежный (-67%), Бронницы (-57%), Фрязино (-51%). А Лотошино стало единственным городским округом, из которого за неделю не поступило ни одной заявки.

«Наибольшее количество заявок (954) вновь пришло в категории «Ненадлежащая уборка подъездов» При этом количество жалоб на грязные места общего пользования уменьшилось в 23 муниципальных образованиях. Наиболее значительно – в городских округах Дубна (-73%), Рузский (-67%), Солнечногорск (-63%). А жители Бронниц, Власихи, Клина, Луховиц и Шаховской не сигнализировали о данной проблеме», - говорится в сообщении.

На втором месте оказалась категория «Нарушение внутренней отделки (окрасочное и штукатурное покрытие) стен, потолков подъездов» (899 заявок). Здесь количество обращений снизилось в 20 муниципалитетах. В лидерах – Дубна (-75%), Воскресенск (-57%), Чехов и Электросталь (-50%). Жители 7 муниципалитетов (Волоколамский, Жуковский, Ивантеевка, Клин, Можайский, Озеры и Фрязино) не сообщали о подъездах, требующих ремонта.

Третье место заняла категория «Неисправности дверей в местах общего пользования», количество заявок снизилось в 19 муниципалитетах. Лидируют здесь городские округа Сергиево-Посадский (-86%), Подольск (-54%), Домодедово и Орехово-Зуевский (-50%). При этом из Клина, Озер, Можайского и Талдомского округов не поступало жалоб в этой категории.

Меры особого контроля позволили снизить в целом по области количество обращений в категории «Неисправности лифтового оборудования» на 31%, она опустилась со 2-го на 6-е место. Наивысшие темпы – у Власихи (-86%), Щелкова (-71%), Жуковского (-67%). Жители городских округов Волоколамский, Дубна, Кашира, Протвино, Серпухов, Ступино и Шаховская не направили на минувшей неделе ни одного обращения по этому поводу.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина напомнила, что ЕДС в сегодняшних условиях является наиболее эффективным и оперативным способом решения возникающих жилищно-коммунальных проблем. Заявку на портале eds.mosreg.ru управляющие организации принимают в течение 24 часов, а затем выполняют в регламентированные сроки. Исполнение находится под контролем Госжилинспекции, а заявитель должен согласовать выполненные работы для закрытия заявки.