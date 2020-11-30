РИАМО - 30 ноя. Московская область выделит 1,8 миллиарда рублей на обеспечение детей-сирот жильем на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«При расчете учитывается стоимость одного квадратного метра в Московской области, установленная на третий и четвертый кварталы 2020 года и на первые два квартала 2021 года», — отмечается в материале.

Размер субвенции в 2021 году составит 1,8 миллиарда рублей на 657 человек.

На реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот в 2021 году будет направлен 21 миллион рублей на 121 ребенка.