РИАМО - 30 ноя. В понедельник проект «Время ранних» показал максимальные результаты с начала работы, разгрузка вагонов метро в час пик составила 2,4%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Это значит, что 3,2 тысячи пассажиров изменили график поездок на внепиковое время. В первый день пилота, 2 ноября, эти показатели были — 1,1% и 1,4 тысячи человек соответственно», — говорится в сообщении.

Лучше результаты в проекте показали станции «Рязанский проспект» (6%), «Котельники» и «Сходненская» (по 5%).

По словам заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова, каждый пятый узнавший об акции готов поменять свой график для поездок со скидкой, в том числе по согласованию с руководством.

Со 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метрополитена можно проехать за 50% от цены билета в рабочие дни с открытия станций до 7:15 и с 8:45 до 9:15 утра.