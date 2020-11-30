РИАМО - 30 ноя. Водитель столичного трамвая отстранен от работы за грубое нарушение правил поведения с пассажиром, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
На конечной остановке трамвая №7 «Богородское» 29 ноября водитель заметил в салоне человека во время проверки вагона и попросил его покинуть трамвай.
Отмечается, что водитель обязан был вызвать сотрудников социальной службы или скорой помощи, а также оказать необходимую помощь.
В ведомстве добавили, что сотрудник дискредитировал огромный коллектив профессиональных и ответственных водителей столичного наземного транспорта.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором водитель трамвая сначала вытаскивает лежачего пассажира из салона, а затем пинает его ногой.
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