РИАМО - 30 ноя. Водитель столичного трамвая отстранен от работы за грубое нарушение правил поведения с пассажиром, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На конечной остановке трамвая №7 «Богородское» 29 ноября водитель заметил в салоне человека во время проверки вагона и попросил его покинуть трамвай.

«Пассажир отказался, после чего водитель нарушил утвержденный регламент необходимых действий при подобных ситуациях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель обязан был вызвать сотрудников социальной службы или скорой помощи, а также оказать необходимую помощь.

В ведомстве добавили, что сотрудник дискредитировал огромный коллектив профессиональных и ответственных водителей столичного наземного транспорта.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором водитель трамвая сначала вытаскивает лежачего пассажира из салона, а затем пинает его ногой.